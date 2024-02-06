Эксперты назвали самые надежные кроссоверы с вариатором по цене смехотворных 1,5 миллиона рублей

Эксперты журнала "За рулем" составили рейтинг самых надежных кроссоверов с вариатором, доступных за 1,5 миллиона рублей на вторичном рынке России.
В первую тройку вошли Subaru XV первого поколения, Nissan Qashqai второго поколения и Toyota RAV4 третьего поколения. Удивительно, что четвертое и пятое места заняли китайские кроссоверы Chery Tiggo 4 и Chery Tiggo 5.
Эти модели представляют хорошее сочетание цены и надежности, что делает их привлекательными на вторичном рынке.
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