Эксперты назвали самые надежные кроссоверы с вариатором по цене смехотворных 1,5 миллиона рублей

Рейтинг надежных кроссоверов с вариатором: лучшие варианты за 1,5 миллиона рублей на вторичном рынке

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Эксперты журнала "За рулем" составили рейтинг самых надежных кроссоверов с вариатором, доступных за 1,5 миллиона рублей на вторичном рынке России.

Фото: Wikipedia by Overlaet is licensed under CC BY-SA 3.0

В первую тройку вошли Subaru XV первого поколения, Nissan Qashqai второго поколения и Toyota RAV4 третьего поколения. Удивительно, что четвертое и пятое места заняли китайские кроссоверы Chery Tiggo 4 и Chery Tiggo 5.

Эти модели представляют хорошее сочетание цены и надежности, что делает их привлекательными на вторичном рынке.