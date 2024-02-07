Откровения эксперта: что скрывает новый кроссовер BAIC Х55? Кнопки на потолке и интегрированные подголовники

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Экспертный обзор: особенности и характеристики нового кроссовера BAIC Х55

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Авто

Экспертный обзор нового кроссовера Х55 раскрывает его уникальные особенности. В салоне присутствуют крупные кнопки на руле, оригинальные дефлекторы вентиляции и необычные цветовые сочетания интерьера.

Экспертный обзор: особенности и характеристики нового кроссовера BAIC Х55
Фото: Wikipedia by Kevauto is licensed under CC BY-SA 4.0

Некоторые решения, такие как размещение кнопки аварийной сигнализации на потолке и интегрированные подголовники на втором ряду, вызывают вопросы с точки зрения эргономики. Кроссовер оснащен 177-сильным бензиновым турбомотором и передним приводом.

Среди прочего, внутреннее пространство впечатляет спортивными сиденьями с электрорегулировкой и мультимедийной системой с сенсорным дисплеем. Цены на модель варьируются от 2 950 000 до 3 250 000 рублей в зависимости от комплектации.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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