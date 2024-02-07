Шокирующее открытие: эксперт рассказал о выгодной сделке на рынке подержанных авто

Эксперт портала "За рулем" Сергей Зиновьев обсудил невыгодность покупки подержанных автомобилей премиум-класса, но выделил исключение из этого правила — кросс-купе BMW X6.
Модель, выпущенная с 2008 года, доступна на российском рынке по цене от 1,4 до 2,9 миллиона рублей.
Особое внимание эксперт уделил версии с турбодизельным двигателем объемом 3,0 литра, особенно последним поколениям M57 и N57, которые обладают долгим ресурсом и отсутствием проблем с заслонками впускного коллектора, способными привести к серьезным затратам на ремонт.
Фикус Бенджамина будет радовать ростом и густой листвой при соблюдении правил ухода.