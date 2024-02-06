Шокирующее исследование: почему вам следует беспокоиться о температуре вашего двигателя?

Важность поддержания рабочей температуры двигателя: как это влияет на экономию топлива и срок службы автомобиля

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Эксперты издания Autonews провели исследование, подчеркивающее важность поддержания рабочей температуры двигателя для его оптимального функционирования.

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Температура охлаждающей жидкости напрямую влияет на это, и отклонение от оптимального диапазона может сократить срок службы двигателя. Для бензиновых двигателей средняя рабочая температура составляет от 85 до 110 градусов Цельсия, а для дизелей — от 80 до 90 градусов.

Важно отметить, что индикатор температуры на приборной панели современных автомобилей может быть не совсем точным. Перегрев двигателя может быть вызван различными проблемами, такими как неисправность термостата или засорение радиатора. В случае постоянного нахождения индикатора температуры в "красной зоне" или обнаружения утечек жидкости необходимо срочное обращение к сервису.