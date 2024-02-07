Шокирующий рейтинг: лучшие хэтчбеки за копейки! Что купить вместо Lada Kalina

Резюме текста: Издание "За Рулем" опубликовало список лучших хэтчбеков, доступных по цене сравнимой с Калиной. В рейтинг вошли Chevrolet Cruze, Ford Focus 3, Kia Ceed I и Nissan Tiida I, выпущенные в период с 2010 по 2013 годы.
Эксперты отмечают, что на рынке представлены как автомобили с высоким, так и с более низким пробегом, что делает выбор разнообразным.
Однако, стоит учитывать особенности технического состояния каждой модели, например, проблемы с роботизированными коробками передач в Ford Focus 3.
Фикус Бенджамина будет радовать ростом и густой листвой при соблюдении правил ухода.