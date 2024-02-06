Владельцы в шоке! Раскрыты тайны самых неисправных Volkswagen: что скрывает компания?

Эксперт в автомобильной индустрии, Александр Носко, выявил наиболее проблемные модели Volkswagen.
Среди них — Volkswagen Golf, известный проблемами с подвеской, электроникой и высоким расходом масла, а также Volkswagen Jetta 2019 года, который столкнулся с проблемами в коробке передач.
Другие модели, такие как Volkswagen Polo Sedan, также подвержены утечке антифриза.
Носко подчеркивает, что хотя эти проблемы могут быть неприятными, они легко решаемы в официальных сервисных центрах, и это не должно быть поводом для отказа от покупки автомобилей Volkswagen.
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