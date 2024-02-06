Как электромобили преодолевают российскую зиму: экспертные рекомендации

Автоэксперт Балабас рассказал, как водители электрокаров выживают во время русской зимы

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Электромобили справляются с российской зимой практически так же, как и обычные автомобили с двигателем внутреннего сгорания, но для этого требуется некоторая модификация. Основная проблема заключается в том, что работа отопителя быстро разряжает аккумулятор, поэтому владельцам электрокаров часто приходится устанавливать дополнительные бензиновые или дизельные системы отопления.

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В то же время электрический двигатель электромобиля практически не чувствителен к морозу, а батарея реагирует на низкие температуры примерно так же, как и аккумулятор в обычной машине с двигателем внутреннего сгорания. Об этом рассказал автоэксперт портала kolesa.ru Евгений Балабас.

Эксперт отметил, что температурные условия для использования электромобилей схожи с теми, что и для обычных автомобилей. Однако в экстремальных условиях, таких как на крайнем севере, как владельцы машин с двигателем внутреннего сгорания, так и водители электрических автомобилей сталкиваются с проблемами из-за морозов.

Например, жители северных районов оборачивают амортизаторы пластинчатыми обогревателями, чтобы сберечь подвеску классического автомобиля. В случае с электромобилем для поддержания работы в холодных условиях также требуются дополнительные меры, указал Балабас.

Он также отметил, что многие владельцы электромобилей, кроме водителей новых Tesla, устанавливают автономные обогреватели из-за их эффективности. Эти системы подключаются к системе вентиляции автомобиля и имеют небольшой бак для дизельного или бензинового топлива.

На обычных автомобилях такие обогреватели используются для прогрева двигателя и салона перед запуском, в то время как на электромобилях они поддерживают тепло в салоне на протяжении всей поездки, поскольку электрический двигатель не требует прогрева.

Эти модификации позволяют эффективно использовать электромобили в зимних условиях. Эксперт считает, что в будущем такие топливные обогреватели будут стандартным оборудованием для всех автомобилей, предназначенных для использования в холодном климате.

Кроме того, батарея электромобиля теряет часть заряда в морозные условия из-за химических процессов внутри нее. Это временное явление, которое возвращается к норме после потепления, но в зимнее время дистанция, которую может проехать электромобиль на одном заряде, сокращается. То же самое происходит и с аккумуляторами обычных автомобилей.

В целом, морозы могут создать неудобства как для электромобилей, так и для автомобилей с двигателем внутреннего сгорания. Однако электрический двигатель отлично работает в холоде, при условии наличия достаточного источника энергии.