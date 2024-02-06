Скрытая практика: почему полиция предпочитает останавливать авто с номерами из других регионов?

Почему полиция чаще останавливает автомобили из других регионов: объяснение представителя ГИБДД

1:12 Your browser does not support the audio element. Авто

Портал njcar. ru обратился к представителю ГИБДД, чтобы выяснить, почему полиция чаще останавливает автомобили с номерами из других регионов. В 2013 году отменили правило о регистрации машин только по месту жительства, позволяя оставлять старые номера с кодом другого региона. В 2020 году это ограничение вновь ввели, но не все об этом знают, и при покупке авто в другом регионе владельцам приходится менять номера.

Фото: телеграмм канал ГИБДД России

Полиция стала внимательнее относиться к авто из других регионов по нескольким причинам. Общаться с водителями из других городов проще, так как они реже связаны с местными влиятельными лицами. Также приезжие водители обычно более сговорчивы, что упрощает взаимодействие с ними.

Полиция также останавливает машины из других регионов из-за борьбы с "гастролерами" и преступниками, передвигающимися из одного населенного пункта в другой. У полицейских может быть информация о машинах преступников, и они могут останавливать авто, соответствующие этим критериям, для проверки.

Водителям следует сохранять спокойствие в таких ситуациях, сотрудничать с полицией, предоставлять документы и отвечать на вопросы.