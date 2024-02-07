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Опасности обгона грузовиков на двухполосной дороге: 5 важных моментов для водителей

ГИБДД назвала пять фатальных ошибок, которые допускают водители при обгоне фуры на трассе

1:52
Авто

Обгон грузовика на двухполосной дороге требует от водителя повышенной внимательности, так как ограничена видимость, а скорость движения при этом может быть высокой. Представитель ГИБДД, давая интервью порталу njcar. ru, выделил 5 критических ошибок, которые совершают даже опытные водители во время обгона фур на трассе.

ГИБДД назвала пять фатальных ошибок, которые допускают водители при обгоне фуры на трассе
Фото: "Culfa şəhəri yol" by Azerbaijaniboy is licensed under CC BY-SA 4.0.

Например, многие начинают маневр обгона, слишком близко прижимаясь к задней части грузовика, что значительно ограничивает обзорность на встречной полосе. Немного уступив, можно лучше видеть дорогу вперед и замечать встречные автомобили на большем расстоянии.

Еще одна распространенная ошибка — ложное чувство уверенности у водителей, которые полагают, что если на встречной полосе пусто, то можно ускоряться. Но это неверно. Часто обгоняющего водителя могут неожиданно "ударить" сзади другие автомобили.

Такие столкновения при высокой скорости могут иметь серьезные последствия. Перед маневром необходимо обязательно проверить левое зеркало, чтобы избежать этого.

Отсюда следует еще одно правило: не обгонять сразу несколько машин. Чем больше автомобилей вы хотите обогнать, тем выше вероятность, что один из них также начнет обгон одновременно с вами.

Не рекомендуется пытаться обогнать длинный грузовик, двигающийся достаточно быстро, если ваш автомобиль не обладает достаточной мощностью для этого маневра, особенно на подъеме. Обгон в таких условиях может затянуться и стать опасным.

Иногда случается, что вы въезжаете на встречную полосу и сталкиваетесь там с другим транспортным средством, также совершающим обгон. В такой ситуации самая опасная ошибка — продолжать движение по встречной полосе. Если маневр не удался, единственное правильное действие — срочно, но осторожно, вернуться в правую полосу.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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