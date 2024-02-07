Сохраните целостность стекла: советы по использованию отопителя для предотвращения повреждений лобового стекла

Эксперты рассказали, как включать печку зимой, чтобы не лопнуло лобовое стекло

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Сохранение целостности лобового стекла автомобиля является важным вопросом, учитывая затраты на его замену. Портал njcar.ru обратился к владельцу сетевого автосервиса за советом о том, как правильно использовать отопитель в машине зимой, чтобы избежать повреждений переднего стекла.

Фото: Openverse by AhmadElq is licensed under CC BY-SA 4.0

Изменения температуры могут способствовать появлению трещин на стекле, но это зависит от ряда дополнительных факторов. Наличие дефектов, таких как сколы от камней, скрытые трещины или производственные дефекты, может создавать точки концентрации напряжений.

Например, если стекло получило удар от камня летом, что привело к незначительному повреждению, оно становится более подверженным риску повреждений.

При использовании автомобиля на неровных дорогах вибрации могут распространяться по всей конструкции, включая стекла, что может привести к появлению трещин. Однако повреждения стекла могут произойти и в обычных ситуациях.

Например, если в автомобиле установлена сигнализация с функцией автозапуска, владелец может случайно вызвать повреждение, поскольку стекла остаются замерзшими даже после того, как мотор уже прогрет. Включение отопителя и направление потока воздуха на стекло в такой ситуации может привести к образованию трещин.

При разнице в температуре воздуха из отопителя и на улице могут возникать внутренние напряжения в стекле из-за неравномерного нагрева. Это может привести к деформации стекла, особенно в области существующих сколов. Под воздействием внутренних напряжений трещина может распространиться по всей поверхности стекла.

Чтобы избежать подобных ситуаций, важно своевременно устранять мелкие повреждения на стекле. Также следует правильно использовать отопитель в автомобиле. При наличии обычной печки с ручным управлением перед запуском двигателя в мороз рекомендуется настроить направление потока воздуха на обогрев стекла и ног.

Рекомендуется установить скорость вентилятора на среднем уровне для оптимального обогрева в зимний период. Регулярная работа вентилятора поможет равномерно нагревать стекло вместе с салоном автомобиля, предотвращая появление трещин.

Если автомобиль оснащен системой климат-контроля, распределение воздушных потоков происходит автоматически. Тем не менее, рекомендуется проверять, чтобы на стекле всегда был небольшой обдув. Если его не хватает, можно вручную настроить поток воздуха через систему климат-контроля.