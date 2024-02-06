Нарушители, обратите внимание: что ДПС может и не может вам предложить на дороге

Ваши права во взаимодействии с ДПС: что делать, когда полицейский предлагает пройти в патрульное авто

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Портал njcar. ru выяснил, обязан ли владелец автомобиля следовать в патрульный автомобиль для оформления документов, когда его останавливает сотрудник ДПС. Согласно пункту 93.3 Приказа МВД N664, полицейский имеет право только предложить водителю сесть в патрульную машину или пройти в служебное помещение для заполнения документов, но не имеет права требовать это. Водитель вправе отказаться от таких предложений, и угрозы полицейского об административном аресте в этом случае будут незаконными.

Фото: телеграмм канал ГИБДД России

Право требовать от водителя покинуть автомобиль у инспектора возникает лишь после оформления протокола о досмотре или задержании, а также при отстранении гражданина от управления транспортным средством, например, при обнаружении алкоголя в его крови. В остальных ситуациях, согласно Регламенту ГИБДД, полицейский может только предложить водителю выйти из машины.