Секрет успеха Suzuki Revealed: что скрывается за новой Grand Vitara 2024?

Новое поколение Suzuki Grand Vitara 2024: стиль, надежность и японское качество на российском рынке

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Портал njcar. ru сообщает о появлении на российском рынке нового поколения кроссовера Suzuki Grand Vitara 2024. Эти автомобили, ввезенные по системе параллельного импорта, уже доступны в российских автосалонах. Grand Vitara 2024 оснащена 1,5-литровым бензиновым двигателем на 103 лошадиные силы, работающим с классической АКПП и передним приводом.

Фото: Wikipedia by Siddharth Antre Vlogs is licensed under CC BY 3.0

Интересно, что новая Grand Vitara разработана совместно с Toyota и является аналогом модели Toyota Urban Cruiser Hyryder, отличаясь лишь внешним обликом, дизайном интерьера и некоторыми характеристиками. Габариты Grand Vitara также превышают Urban Cruiser, что придает ей дополнительные простор и стиль. В базовой комплектации предусмотрены галогеновые фары, светодиодные дневные ходы и штампованные 17-дюймовые диски, а версии более высокого уровня имеют полностью светодиодные фары, литые 17-дюймовые диски и опцию двухцветной окраски кузова.

Цены на Suzuki Grand Vitara 2024 варьируются от 3,4 до 3,9 миллионов рублей в зависимости от комплектации, предоставляя автолюбителям новые варианты стильного и надежного кроссовера.