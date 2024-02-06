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Борьба с штрафами: почему частные компании потеряют контроль над камерами на дорогах?

Революция в автоматической фиксации нарушений: предложение определенного будущего для дорожной безопасности

0:58
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Портал njcar. ru рассказывает о новом предложении в Государственной Думе, направленном на изменение порядка работы систем автоматической фиксации нарушений ПДД. Предложение заключается в переводе всех дорожных камер, принадлежащих частным компаниям, в государственную собственность.

Революция в автоматической фиксации нарушений: предложение определенного будущего для дорожной безопасности
Фото: openverse by Dave Dugdale is licensed under CC BY-SA 2.0

В настоящее время частные компании осуществляют контроль за нарушениями ПДД через договорные отношения с государственными заказчиками. Депутаты предлагают передать камеры в региональную собственность с целью исключения коммерческого влияния на выбор мест для их размещения. По мнению инициаторов законопроекта, текущий подход не способствует снижению аварийности, так как компании получают доходы от штрафов за нарушения.

В случае принятия законопроекта, региональным властям придется выкупить оборудование у частных компаний, что может потребовать значительных финансовых ресурсов и повлечь за собой изменения в области автоматической фиксации нарушений.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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