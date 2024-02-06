Не дайте морозу победить: тайные методы зарядки аккумулятора, которые спасут ваш авто

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Как спасти аккумулятор в лютые морозы: советы от экспертов

0:55
Авто

Портал njcar. ru предоставил экспертные советы о том, как поддерживать работоспособность аккумулятора в холодные зимние дни. В условиях низких температур аккумулятор почти не принимает заряд, и его рекомендуется предварительно прогреть в теплом помещении перед зарядкой.

Как спасти аккумулятор в лютые морозы: советы от экспертов
Фото: архив

Если зарядка производится на морозе, следует увеличить напряжение, установив коэффициент компенсации на уровне 0,03 В/градус Цельсия, но избегать превышения максимально допустимых значений. Возможные способы включают использование зарядных устройств, перенос батареи в теплое помещение или погружение в теплую воду. Для долгих поездок рекомендуется запустить двигатель и двигаться, чтобы батарея прогрелась за счет тепла от мотора.

Также важно использовать провода с максимальным сечением при прикуривании и уделять внимание изоляции моторного отсека для повышения температуры под капотом.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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