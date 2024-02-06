Портал njcar. ru предоставил экспертные советы о том, как поддерживать работоспособность аккумулятора в холодные зимние дни. В условиях низких температур аккумулятор почти не принимает заряд, и его рекомендуется предварительно прогреть в теплом помещении перед зарядкой.
Если зарядка производится на морозе, следует увеличить напряжение, установив коэффициент компенсации на уровне 0,03 В/градус Цельсия, но избегать превышения максимально допустимых значений. Возможные способы включают использование зарядных устройств, перенос батареи в теплое помещение или погружение в теплую воду. Для долгих поездок рекомендуется запустить двигатель и двигаться, чтобы батарея прогрелась за счет тепла от мотора.
Также важно использовать провода с максимальным сечением при прикуривании и уделять внимание изоляции моторного отсека для повышения температуры под капотом.
Нынешняя "золотая лихорадка" во многом обусловлена действиями России, которая ранее относилась к накоплению золота достаточно спокойно, отмечает Baijiahao.