Эксперты с сайта Carsweek определили топ-5 лучших кроссоверов для женщин на российском рынке.
В рейтинг вошли модели, такие как Toyota C-HR с стильным обликом и водительскими ассистентами, Mini Countryman с сочетанием брутального дизайна и изысканного стиля, а также Mazda CX-5 с актуальным дизайном и богатым оснащением.
Chery Tiggo 4 отличается доступной ценой и современным дизайном, в то время как премиальный Infiniti QX55 завершает топ-5 с актуальным силуэтом, роскошной отделкой и передовыми технологиями.
Все модели представляют собой идеальное сочетание стиля, комфорта и функциональности для автоледи.
Нынешняя "золотая лихорадка" во многом обусловлена действиями России, которая ранее относилась к накоплению золота достаточно спокойно, отмечает Baijiahao.