От Toyota C-HR до Infiniti QX55: эксперты раскрыли тайны идеального кроссовера для женщин!

Лучшие кроссоверы для современных дам: рейтинг экспертов на российском рынке

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Эксперты с сайта Carsweek определили топ-5 лучших кроссоверов для женщин на российском рынке.

Фото: Wikipedia by EurovisionNim is licensed under CC BY-SA 4.0

В рейтинг вошли модели, такие как Toyota C-HR с стильным обликом и водительскими ассистентами, Mini Countryman с сочетанием брутального дизайна и изысканного стиля, а также Mazda CX-5 с актуальным дизайном и богатым оснащением.

Chery Tiggo 4 отличается доступной ценой и современным дизайном, в то время как премиальный Infiniti QX55 завершает топ-5 с актуальным силуэтом, роскошной отделкой и передовыми технологиями.

Все модели представляют собой идеальное сочетание стиля, комфорта и функциональности для автоледи.