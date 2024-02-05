Разоблачение схем: как дилеры вас обманывают при автокредите?

Загадочные каверзы автокредитов: почему эксперты рекомендуют остерегаться финансирования от дилеров

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Эксперты портала "Новые автомобили" провели анализ предложений автопроизводителей по кредитованию и выявили, почему оформление автокредита может оказаться не таким выгодным, как кажется. Эксперты подчеркивают необходимость оформления КАСКО, расходы на проценты за весь период кредитования, а также скрытые страховые требования, что в конечном итоге делает финансовые затраты весьма значительными.

Фото: commons.wikimedia.org by Petar Milošević

Владельцам новых автомобилей приходится сталкиваться с дополнительными расходами, и окончание срока кредитования может привести к немалым затратам на обязательные страховки. Кроме того, отмечается изменения в бонусных программах дилеров, предостерегая автолюбителей от мизерных скидок и отсутствия привлекательных предложений при сдаче старого автомобиля в трейд-ин.