Эксперты портала "Новые автомобили" провели анализ предложений автопроизводителей по кредитованию и выявили, почему оформление автокредита может оказаться не таким выгодным, как кажется. Эксперты подчеркивают необходимость оформления КАСКО, расходы на проценты за весь период кредитования, а также скрытые страховые требования, что в конечном итоге делает финансовые затраты весьма значительными.
Владельцам новых автомобилей приходится сталкиваться с дополнительными расходами, и окончание срока кредитования может привести к немалым затратам на обязательные страховки. Кроме того, отмечается изменения в бонусных программах дилеров, предостерегая автолюбителей от мизерных скидок и отсутствия привлекательных предложений при сдаче старого автомобиля в трейд-ин.
Нынешняя "золотая лихорадка" во многом обусловлена действиями России, которая ранее относилась к накоплению золота достаточно спокойно, отмечает Baijiahao.