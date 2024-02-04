Холодный удар: как АКПП на российских дорогах рискует подвести в зимний период? секреты разгаданы

Зимние заботы: эксперты раскрыли топ-3 проблемы с АКПП в российском автопарке

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Эксперты издания "АвтоВзгляд" обращают внимание на растущую долю автомобилей с автоматическими трансмиссиями в российском автопарке и выявляют три основные проблемы, с которыми владельцы таких машин сталкиваются зимой.

Севший аккумулятор, необходимость прогрева АКПП и затруднительности при буксировке в снегу — эти моменты требуют внимания водителей, чтобы избежать неприятных ситуаций и поломок.

Ранее стало известно, почему водители выключают мотор при остановке для проверки ДПС.