Эксперты издания "АвтоВзгляд" обращают внимание на растущую долю автомобилей с автоматическими трансмиссиями в российском автопарке и выявляют три основные проблемы, с которыми владельцы таких машин сталкиваются зимой.
Севший аккумулятор, необходимость прогрева АКПП и затруднительности при буксировке в снегу — эти моменты требуют внимания водителей, чтобы избежать неприятных ситуаций и поломок.
Ранее стало известно, почему водители выключают мотор при остановке для проверки ДПС.
Нынешняя "золотая лихорадка" во многом обусловлена действиями России, которая ранее относилась к накоплению золота достаточно спокойно, отмечает Baijiahao.