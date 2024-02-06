Эксперты портала njcar. ru подготовили антирейтинг подержанных кроссоверов, выявив топ-5 моделей, от которых лучше держаться подальше.
На пятерке неудачников оказались Mazda CX-7, Kia Sportage, Hyundai ix35, BMW X5, Skoda Yeti и Volkswagen Tiguan.
От ограниченного ресурса турбомотора до проблем с двигателями и коробкой передач — владельцам этих автомобилей приходится сталкиваться с неприятностями после определенного пробега, делая их выбор подержанных машин настоящим вызовом.
Нынешняя "золотая лихорадка" во многом обусловлена действиями России, которая ранее относилась к накоплению золота достаточно спокойно, отмечает Baijiahao.