Жуткая правда о подержанных кроссоверах! Один из вариантов вас ошеломит — не покупайте без просмотра

ТОП-5 неудачных выборов: подержанные кроссоверы, которые стоит избегать

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Эксперты портала njcar. ru подготовили антирейтинг подержанных кроссоверов, выявив топ-5 моделей, от которых лучше держаться подальше.

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На пятерке неудачников оказались Mazda CX-7, Kia Sportage, Hyundai ix35, BMW X5, Skoda Yeti и Volkswagen Tiguan.

От ограниченного ресурса турбомотора до проблем с двигателями и коробкой передач — владельцам этих автомобилей приходится сталкиваться с неприятностями после определенного пробега, делая их выбор подержанных машин настоящим вызовом.