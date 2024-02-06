Зимний период и расход топлива: как сэкономить на бензине без потери эффективности

Автоэксперт Рузанов назвал семь способов сокращения расхода топлива в зимнее время

2:15 Your browser does not support the audio element. Авто

При отрицательных температурах мотор автомобиля продолжает работать на холостом ходу дольше, что приводит к увеличению расхода топлива. Для сокращения расхода бензина в зимний период следует придерживаться определенных правил, как отмечает технический директор международной сети автосервисов, Алексей Рузанов, в беседе с "Российской газетой".

Фото: Openverse by JeepersMedia is licensed under CC BY 2.0

Важно помнить, что согласно Правилам дорожного движения, автомобиль может простаивать на холостом ходу на улице не более 5 минут. Если за окном нет экстремальных морозов, это время вполне достаточно для предварительного прогрева перед поездкой, отмечает собеседник.

Существует семь способов уменьшения расхода топлива, подчеркивает Рузанов. Во-первых, необходимо сократить время работы двигателя на холостом ходу. Первые километры следует проезжать с плавным ускорением и низкой скоростью.

Во-вторых, использование теплого гаража или подземной парковки способствует быстрому прогреву автомобиля. В-третьих, стиль вождения играет ключевую роль. Плохо очищенные от снега дороги сужают проезжую часть, поэтому рекомендуется избегать резких маневров, ускорений и торможений, а также избегать пробок, так как расход топлива в них увеличивается в два раза.

Кроме того, выбор качественного бензина с надлежащим октановым числом содействует снижению расхода топлива, отмечает Рузанов, предупреждая об ухудшении работы двигателя и увеличении расхода при использовании дешевого бензина с низким октановым числом.

Влияние на расход топлива оказывает также вязкость масла. Использование аналогов с меньшей вязкостью позволяет автомобилю быстрее достигнуть рабочей температуры, сокращая время работы мотора на холостом ходу. Подчеркивается, что разгружение автомобиля от наледи в полостях после снегопадов также влияет на эффективность расхода топлива.

Также следует обращать внимание на давление в шинах, поскольку оно влияет не только на сцепление с дорогой, но и на управляемость автомобилем. Правильные углы установки колес также являются важными, поскольку неправильная установка может привести к неравномерному износу резины и дополнительным затратам энергии для поддержания корректного управления автомобилем.