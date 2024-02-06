Зимний уход за дворниками: почему новые могут подвести и как сэкономить на замене

Автоэксперт Ревин рассказал, зачем зимой нужно "раскачивать" стеклоочистители

0:53 Your browser does not support the audio element. Авто

Зимой многие компоненты и узлы автомобиля начинают функционировать не так, как при более теплых температурах. Одной из довольно распространенных проблем является то, что даже новые дворники могут неэффективно очищать стекло. Не стоит торопиться с их заменой!

Фото: Wikipedia by Wesha

Эксперт журнала "За рулем", Алексей Ревин, объяснил, что для восстановления нормальной работоспособности достаточно всего лишь "разогнуть" стеклоочиститель.

Под воздействием влаги и зимних химических реагентов шарнир, соединяющий дворник с поводком, подвергается коррозии и теряет подвижность. Усилие пружины становится недостаточным для того, чтобы прижать дворник к стеклу, и щетка начинает плохо справляться с очисткой.

Поэтому необходимо периодически смазывать и разрабатывать шарнир, раскачивая поводок. Таким образом, можно избежать подобных проблем, заявил Ревин.