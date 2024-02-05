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"Автодом": 2024 год может стать положительным временем для покупки авто из КНР

1:13
Авто

В связи с повышенной конкуренцией брендов на российском рынке текущий год может стать положительным временем для покупки автомобиля из КНР. Соответствующую информацию, ссылаясь на экспертов отрасли приводит издание "Взгляд.ру".

"Автодом": 2024 год может стать положительным временем для покупки авто из КНР
Фото: Wikipedia by James086 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Отмечается, что специалисты ГК "Автодом" рассказали жителям РФ о том, что с 2023 года цена на машины престала увеличиваться. В связи с профицитом предложения китайских марок дилеры хотят предлагать покупателям выгодные условия и привилегии. В настоящее время ситуация может повлечь за собой "ценовые войны".

Кроме того, в компании ожидается, что авторынок РФ в этом году увеличится до 1,25 миллиона проданных автомобилей. Если это произойдёт позже, то результаты продаж будут более скромными.

Ранее сообщалось о том, что автоэксперты рассказали, как завести машину после долгого простоя. Многие водители предпочитают приобретать подержанные автомобили вместо новых. Однако, недостатком такой покупки может быть продолжительный период простоя, так как машина, купленная на вторичном рынке, могла находиться в гараже долгое время.

 

 

 

Автор Илья Ключников
Илья Ключников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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