Эксперты из России рассказали о наилучшем времени года для покупки автомобиля. Чтобы сэкономить при покупке, специалисты советуют учитывать колебания цен в переходные сезоны. Важно также следить за предложениями и бонусами от производителей автомобилей.
Ранее наблюдалась нестабильность в динамике цен, где автомобили сначала поднимались в цене, а затем снова удешевлялись. Ближе к весне можно было приобрести автомобиль на распродаже, однако это чаще всего были транспортные средства, выпущенные в предыдущем году, сопровождаемые сезонными скидками.
В настоящее время ситуация стабилизировалась, и дилеры не торопятся предоставлять значительные бонусы. В определенных случаях компании разрабатывают систему скидок перед новогодними праздниками или наступлением весны.
Для тех, кто стремится купить новый автомобиль по более низкой цене, рекомендуется обратить внимание на автомобили, выпущенные в предыдущем году.
Нынешняя "золотая лихорадка" во многом обусловлена действиями России, которая ранее относилась к накоплению золота достаточно спокойно, отмечает Baijiahao.