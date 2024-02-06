Секреты экономии: когда покупать автомобиль, чтобы получить лучшую цену

Эксперты рассказали, в какое время года лучше всего покупать машину

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Эксперты из России рассказали о наилучшем времени года для покупки автомобиля. Чтобы сэкономить при покупке, специалисты советуют учитывать колебания цен в переходные сезоны. Важно также следить за предложениями и бонусами от производителей автомобилей.

Фото: "Culfa şəhəri yol" by Azerbaijaniboy is licensed under CC BY-SA 4.0.

Ранее наблюдалась нестабильность в динамике цен, где автомобили сначала поднимались в цене, а затем снова удешевлялись. Ближе к весне можно было приобрести автомобиль на распродаже, однако это чаще всего были транспортные средства, выпущенные в предыдущем году, сопровождаемые сезонными скидками.

В настоящее время ситуация стабилизировалась, и дилеры не торопятся предоставлять значительные бонусы. В определенных случаях компании разрабатывают систему скидок перед новогодними праздниками или наступлением весны.

Для тех, кто стремится купить новый автомобиль по более низкой цене, рекомендуется обратить внимание на автомобили, выпущенные в предыдущем году.