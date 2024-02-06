Необходимость частых и дорогостоящих ремонтов является распространенным недостатком многих транспортных средств. Тем не менее, существует категория автомобилей, которые эксперты считают "неубиваемыми".
Специалисты разработали рейтинг автомобилей, характеризующихся редкими поломками. Лидером списка оказался Honda Civic восьмого поколения. Этот автомобиль оснащен 1,8-литровым атмосферным двигателем, который выдает производительность на уровне 140 лошадиных сил.
Одним из преимуществ модели является не только стильный дизайн, но и удобное управление. Эксперты также отмечают, что коробка передач не доставляет водителю никаких проблем.
На втором месте в рейтинге находится седан Toyota Corolla. Автомобиль комплектуется 1,6-литровым двигателем, обладающим мощностью 124 лошадиные силы. Этот двигатель обеспечивает автомобилю пробег вплоть до 350-400 тысяч километров без каких-либо проблем.
Замыкает тройку лидеров универсал Skoda Octavia. Эксперты выделяют его высокую надежность и "выносливость". Дополнительным преимуществом является комфортабельный салон. Под капотом автомобиля установлен 1,6-литровый атмосферный двигатель мощностью 102 лошадиные силы.
Нынешняя "золотая лихорадка" во многом обусловлена действиями России, которая ранее относилась к накоплению золота достаточно спокойно, отмечает Baijiahao.