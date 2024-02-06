Беззаботная езда: почему эти автомобили считаются "неубиваемыми" по версии специалистов

Эксперты составили топ-3 автомобилей, которые почти никогда не ломаются

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Необходимость частых и дорогостоящих ремонтов является распространенным недостатком многих транспортных средств. Тем не менее, существует категория автомобилей, которые эксперты считают "неубиваемыми".

Фото: openverse by Rutger van der Maar is licensed under CC BY 2.0

Специалисты разработали рейтинг автомобилей, характеризующихся редкими поломками. Лидером списка оказался Honda Civic восьмого поколения. Этот автомобиль оснащен 1,8-литровым атмосферным двигателем, который выдает производительность на уровне 140 лошадиных сил.

Одним из преимуществ модели является не только стильный дизайн, но и удобное управление. Эксперты также отмечают, что коробка передач не доставляет водителю никаких проблем.

На втором месте в рейтинге находится седан Toyota Corolla. Автомобиль комплектуется 1,6-литровым двигателем, обладающим мощностью 124 лошадиные силы. Этот двигатель обеспечивает автомобилю пробег вплоть до 350-400 тысяч километров без каких-либо проблем.

Замыкает тройку лидеров универсал Skoda Octavia. Эксперты выделяют его высокую надежность и "выносливость". Дополнительным преимуществом является комфортабельный салон. Под капотом автомобиля установлен 1,6-литровый атмосферный двигатель мощностью 102 лошадиные силы.