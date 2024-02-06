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Борьба с коррозией: 5 эффективных методов для сохранения кузова вашего автомобиля

Эксперты рассказали об эффективных способах предотвращения коррозии кузова автомобиля

1:14
Авто

С ранней или поздней проблемой коррозии сталкиваются многие водители. Тем не менее, существуют методы, которые могут предотвратить или значительно отложить ее проявление.

Эксперты рассказали об эффективных способах предотвращения коррозии кузова автомобиля
Фото: Wikipedia by Free Stock Photos is licensed under This file is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.

Прежде всего, после приобретения автомобиля рекомендуется провести антикоррозийную обработку, так как заводская защита предоставляет лишь базовую защиту. В этом случае обрабатываются днище, колесные арки и другие доступные полости. Вариантом может быть использование антигравийной пленки, которая защищает элементы кузова от воздействия влаги.

Также важно регулярно обрабатывать лакокрасочное покрытие защитным воском, при условии, что кузов автомобиля сухой и чистый.

Однако, если момент предотвращения прошел, в некотором смысле может помочь преобразователь ржавчины.

Существуют спреи, жидкие и гелевые формы этого средства. Перед применением защитных средств необходимо тщательно очистить и высушить обрабатываемую поверхность. Обработанное место образует защитную пленку, способную противостоять коррозии.

Если же коррозия уже проникла глубже 20 мкм, потребуется использование других средств, которые в дальнейшем требуют покраски поврежденных участков.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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