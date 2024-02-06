Борьба с коррозией: 5 эффективных методов для сохранения кузова вашего автомобиля

Эксперты рассказали об эффективных способах предотвращения коррозии кузова автомобиля

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С ранней или поздней проблемой коррозии сталкиваются многие водители. Тем не менее, существуют методы, которые могут предотвратить или значительно отложить ее проявление.

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Прежде всего, после приобретения автомобиля рекомендуется провести антикоррозийную обработку, так как заводская защита предоставляет лишь базовую защиту. В этом случае обрабатываются днище, колесные арки и другие доступные полости. Вариантом может быть использование антигравийной пленки, которая защищает элементы кузова от воздействия влаги.

Также важно регулярно обрабатывать лакокрасочное покрытие защитным воском, при условии, что кузов автомобиля сухой и чистый.

Однако, если момент предотвращения прошел, в некотором смысле может помочь преобразователь ржавчины.

Существуют спреи, жидкие и гелевые формы этого средства. Перед применением защитных средств необходимо тщательно очистить и высушить обрабатываемую поверхность. Обработанное место образует защитную пленку, способную противостоять коррозии.

Если же коррозия уже проникла глубже 20 мкм, потребуется использование других средств, которые в дальнейшем требуют покраски поврежденных участков.