Названы 10 автомобилей, которые можно смело покупать, несмотря на большой пробег

Не у всех автомобилистов хватает средств на приобретение совершенно нового автомобиля. Большинство водителей выбирают себе транспортное средство на вторичном рынке.
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Однако даже подержанный автомобиль может быть в отличном состоянии. Эксперты в области автомобилей составили список марок, которые можно смело рассматривать для приобретения, даже если пробег указывает на длительный срок эксплуатации.
Subaru Forester занимает верхние позиции в рейтинге. Исследования показывают, что многие владельцы этого автомобиля не торопятся менять его даже спустя 10 лет после покупки. Автомобиль оснащен 4-ступенчатой автоматической коробкой передач, признанной экспертами как крайне надежная.
Ford Fusion также славится своей надежностью. Особенно это касается моделей, выпущенных примерно 20 лет назад. Под капотом автомобиля установлен 1,4-1,6-литровый атмосферный двигатель, который работает в паре с механической коробкой передач.
Audi TT заслуживает доверия экспертов и может быть приобретен даже в возрасте.
Toyota Corolla выделяется отличной долговечностью двигателя, не требующего ремонта на протяжении сотен тысяч километров пробега.
Audi A6 оборудован проверенным временем силовым агрегатом V6.
Mercedes SLK, оснащенный 5-ступенчатой автоматической коробкой передач, также отличается высокой надежностью, хотя представлен на вторичном рынке не так широко.
Toyota RAV4 пользуется доверием, по результатам опроса 90 процентов владельцев не высказали жалоб на неполадки.
В рейтинг также вошли модели Honda CR-V, Lexus RX и Toyota Camry, считающиеся одними из самых надежных автомобилей.
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