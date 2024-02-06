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От рисков к надежности: секреты успешной покупки подержанного автомобиля

Как купить подержанный автомобиль: пошаговая инструкция

2:31
Авто

Приобретение подержанного автомобиля часто ассоциируется с лотереей, но на практике это верно лишь в случае случайного подхода. Однако взвешенный подход может увеличить шансы на покупку качественного транспортного средства, соответствующего всем потребностям покупателя. Рассмотрим, где и как правильно приобрести подержанный автомобиль.

Как купить подержанный автомобиль: пошаговая инструкция
Фото: Own work by DestinationFearFan is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Поиск предложений

Для поиска автомобиля с пробегом в хорошем состоянии можно обратить внимание на следующие источники:

  1. Авторынки: Популярность авторынков снижается из-за большого числа перекупщиков. Однако, они предоставляют возможность непосредственного осмотра автомобиля.
  2. Автопорталы: Быстрый и удобный способ выбора из сотен тысяч предложений с фотографиями и подробными описаниями. Процент перекупщиков на таких сайтах обычно ниже.
  3. Частные объявления: Размещение объявлений на специализированных форумах позволяет получить бесплатные консультации от сообщества автовладельцев.
  4. Автохаусы: Посредники между продавцом и покупателем, хотя их репутация может быть подорвана из-за уголовных дел о мошенничестве.
  5. Автоломбарды: Позволяют приобрести заложенные, но не выкупленные автомобили по более низкой цене.
  6. Лизинговые компании: Лизинг подержанных автомобилей становится популярным вариантом из-за юридической чистоты сделки и удобства погашения задолженности в течение нескольких лет.

Предварительный звонок

На этапе общения с продавцом по телефону важно задавать следующие вопросы:

  • Кто владелец и есть ли ограничения на автомобиль? Попросите VIN-код для предварительной проверки.
  • Заключена ли сделка по договору купли-продажи?
  • Были ли случаи ДТП, и проводилась ли проверка кузова?
  • Окрашен ли кузов, и в каком состоянии салон?
  • Где и как обслуживался автомобиль? Есть ли сервисная книжка?

Оценка состояния

При осмотре автомобиля уделяйте внимание кузову, двигателю, трансмиссии и салону. Профессиональная оценка может потребоваться для выявления скрытых проблем.

Проверка по VIN-коду

Запросите историю обслуживания для автомобилей, обслуживаемых официальными дилерами, и используйте сервисы для проверки VIN-кода.

Оформление договора

Тщательно заполняйте все поля договора купли-продажи и перепроверяйте соответствие данных покупателя и продавца.

Покупка подержанного автомобиля всегда сопряжена с рисками, но тщательные шаги на каждом этапе могут уменьшить вероятность серьезных проблем в будущем.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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