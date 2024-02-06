Официальные дилеры vs. Независимые мастера: правда о качестве и стоимости ремонта

Специалисты развеяли пять мифов о ремонте автомобилей

1:22 Your browser does not support the audio element. Авто

Часто владельцу автомобиля приходится направлять свое транспортное средство на ремонт к "независимым мастерам". Это обусловлено тем, что такие автомастерские, в отличие от официальных дилеров, готовы обслуживать автомобили различных марок.

Фото: Даниил Полоников Pravda.Ru

Однако существует мнение о том, что услуги "независимых мастеров" не всегда предоставляются высокого качества. Автоэксперты опровергли распространенные мифы о ремонте автомобилей на таких станциях техобслуживания, предоставив соответствующую информацию в сети.

Согласно этой информации, автомобиль может быть принят в официальном сервисном центре даже после ремонта у "независимого мастера", вопреки распространенному утверждению. Кроме того, официальные станции техобслуживания не всегда предоставляют более качественные услуги по сравнению со станциями, не являющимися официальными представителями автомобильного бренда, при этом стоимость ремонта у дилеров может быть заметно выше.

Также не стоит полагаться на широко распространенный миф о том, что представители дилера используют более качественные автозапчасти. В некоторых случаях и они прибегают к использованию деталей низкого качества.

По мнению автоэкспертов, не соответствует действительности и утверждение о том, что "независимые мастера" предоставляют ограниченный спектр услуг, а также миф о схожести их работы с обычным гаражом.