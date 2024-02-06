Безопасность в деталях: 5 распространенных ошибок при смене шин, выявленные экспертами автомобильных технологий

Названы ошибки, которые автолюбители допускают чаще всего при самостоятельной замене колес

1:07 Your browser does not support the audio element. Авто

Эксперты в области автомобильных технологий выявили основные ошибки, которые чаще всего совершают водители при проведении замены колес или шин.

Фото: openverse by siRRonWong is licensed under CC BY 2.0

При выполнении сезонной замены шин важно уделить внимание безопасности при использовании домкрата.

Обычно в этом процессе используется стандартный инструмент, который не всегда отличается надежностью. Недорогое оборудование может сломаться прямо во время установки. Для предотвращения этого риска рекомендуется использовать запасное колесо в качестве поддержки.

Работы следует проводить на ровной поверхности, так как поднятый автомобиль с помощью домкрата может наклониться и опрокинуться.

Это может привести к повреждению кузова и элементов подвески. Также важно помнить о состоянии колесных болтов и гаек, которые также требуется регулярно обновлять.

Со временем они подвергаются коррозии и перестают обеспечивать надежное крепление.

Кроме того, необходимо правильно затягивать болты и гайки, избегая излишней силы, чтобы предотвратить их разрыв при нагрузке или самопроизвольное откручивание во время движения.