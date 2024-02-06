Эксперты в области автомобильных технологий выявили основные ошибки, которые чаще всего совершают водители при проведении замены колес или шин.
При выполнении сезонной замены шин важно уделить внимание безопасности при использовании домкрата.
Обычно в этом процессе используется стандартный инструмент, который не всегда отличается надежностью. Недорогое оборудование может сломаться прямо во время установки. Для предотвращения этого риска рекомендуется использовать запасное колесо в качестве поддержки.
Работы следует проводить на ровной поверхности, так как поднятый автомобиль с помощью домкрата может наклониться и опрокинуться.
Это может привести к повреждению кузова и элементов подвески. Также важно помнить о состоянии колесных болтов и гаек, которые также требуется регулярно обновлять.
Со временем они подвергаются коррозии и перестают обеспечивать надежное крепление.
Кроме того, необходимо правильно затягивать болты и гайки, избегая излишней силы, чтобы предотвратить их разрыв при нагрузке или самопроизвольное откручивание во время движения.
Нынешняя "золотая лихорадка" во многом обусловлена действиями России, которая ранее относилась к накоплению золота достаточно спокойно, отмечает Baijiahao.