Безопасность в приоритете: почему прозрачные присоски на лобовом стекле могут стать опасными для вашего автомобиля

Автоэксперты рассказали, чем опасны присоски на лобовом стекле

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Многие водители предпочитают использовать присоски для крепления различных устройств на лобовом стекле своего автомобиля.

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Это удобное устройство просто в использовании и предоставляет возможность установки видеорегистраторов и других гаджетов. Тем не менее, неожиданно для многих автовладельцев, такие приспособления могут представлять опасность.

Например, в жаркую погоду прозрачная присоска может превратиться в линзу, фокусирующую ультрафиолетовый свет. Это может привести к повреждению приборной панели из-за оплавления.

Более серьезным последствием использования прозрачных присосок может быть возгорание автомобиля. Поэтому рекомендуется избегать их использования на лобовом стекле, особенно в яркую солнечную погоду.

Также следует избегать оставления пластиковых бутылок с водой рядом с приборной панелью, так как они также могут действовать как линзы и вызывать нежелательные последствия.