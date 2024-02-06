Многие водители предпочитают использовать присоски для крепления различных устройств на лобовом стекле своего автомобиля.
Это удобное устройство просто в использовании и предоставляет возможность установки видеорегистраторов и других гаджетов. Тем не менее, неожиданно для многих автовладельцев, такие приспособления могут представлять опасность.
Например, в жаркую погоду прозрачная присоска может превратиться в линзу, фокусирующую ультрафиолетовый свет. Это может привести к повреждению приборной панели из-за оплавления.
Более серьезным последствием использования прозрачных присосок может быть возгорание автомобиля. Поэтому рекомендуется избегать их использования на лобовом стекле, особенно в яркую солнечную погоду.
Также следует избегать оставления пластиковых бутылок с водой рядом с приборной панелью, так как они также могут действовать как линзы и вызывать нежелательные последствия.
Нынешняя "золотая лихорадка" во многом обусловлена действиями России, которая ранее относилась к накоплению золота достаточно спокойно, отмечает Baijiahao.