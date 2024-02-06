Пробег или состояние: что важнее при выборе подержанного автомобиля

Эксперты назвали три вещи, которых можно не бояться при покупке подержанного авто

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Существует распространенное убеждение, согласно которому покупка автомобиля с высоким пробегом нецелесообразна. Из-за этого некоторые продавцы прибегают к мошенничеству, уменьшая показатели одометра. В результате покупатель ошибочно полагает, что приобретает практически новое транспортное средство.

Фото: openverse by Steve A Johnson is licensed under CC BY 2.0

Однако эксперты утверждают, что необходимо не столько беспокоиться о пробеге, сколько внимательно изучать техническое состояние автомобиля.

Значительный пробег не всегда свидетельствует о плохом состоянии машины. Многие автомобили успешно проходят сотни тысяч километров без негативных последствий. Кроме того, наличие царапин и сколов на поверхности кузова или небольших вмятин на дверях не должно быть поводом отказываться от покупки подержанного автомобиля, по мнению автоэкспертов.

Третьим аспектом, который не следует беспокоиться, является наличие дубликата паспорта транспортного средства (ПТС). Это объясняется частой сменой владельца, в результате чего машина получает копию документа.