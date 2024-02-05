Какую машину лучше купить после получения водительских прав: советы эксперта

Эксперт Шагапов рассказал, какой должна быть первая машина водителя-новичка

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Получив свои долгожданные водительские права, новичок-водитель приступает к выбору своего первого автомобиля. Как рассказал автоподборщик и эксперт сервиса Автокод Игорь Шагапов, основной ошибкой в этом процессе может стать стремление сэкономить, выбрав "взять неважно что в любом состоянии, ведь первую машину не жалко ударить и поцарапать".

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По его мнению, такой подход свидетельствует о неуверенности водителя, и ему следует получить больше практики перед тем, как отправиться на крупные дороги или трассы.

Шагапов рекомендует выбирать для первого автомобиля наиболее распространенную модель, которая хорошо представлена в регионе начинающего водителя. Это упростит поиск запчастей и кузовных деталей. Он также подчёркивает важность безопасности, даже при покупке бюджетного автомобиля. Оценить уровень безопасности можно через краш-тесты, отзывы и обзорные видео.

Однако Шагапов отмечает, что подушки безопасности не всегда являются единственным показателем, и важны также способность кузова поглощать удары, технические характеристики и стиль вождения.

По мнению эксперта, первая машина должна быть "ликвидной и понятной", и поэтому лучше избегать неизвестных марок, с которыми не все автосервисы готовы работать. Рекомендуется несколько раз протестировать будущий автомобиль, сравнить его с другими вариантами и выбрать тот, который обеспечивает хороший обзор и комфортную посадку. Начинающим водителям часто рекомендуется избегать крупных машин из-за высокой посадки и ограниченного обзора, сообщает "Вести Подмосковья".

Пресс-служба ГК Автодом сообщила, что многие новички предпочитают приобретать хэтчбеки из-за их короткого заднего свеса, что облегчает ощущение габаритов для водителя-новичка. Рекомендуется также выбирать автомобили с системами помощи, такими как система предотвращения заносов, чтобы обеспечить безопасное вождение на заснеженных или ледяных дорогах.

Пресс-служба ГК АвтоСпецЦентр добавила, что для новичков подходят компактные автомобили с маленьким объемом двигателя (до 1,6 л). Этими автомобилями легче управлять, а их небольшой объем двигателя позволяет экономить на топливе и транспортном налоге. В 2023 году, согласно информации издания "Вести Подмосковья", среди китайских автомобилей для начинающих водителей наибольшей популярностью пользовался кроссовер Chery Tiggo, в то время как любители отечественных автомобилей выбирали Lada Grantа.