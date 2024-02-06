Секреты долговечности двигателя: почему замена масла — залог надежной работы вашего автомобиля

В сервисном центре раскрыли, как долго можно не менять масло в моторе

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Производители автомобилей и компании, предоставляющие услуги по замене масла, всегда подчеркивают водителям о возможных негативных последствиях, если не соблюдать регулярность замены масла в двигателе. Портал njcar. ru обратился к представителю сервисного центра, чтобы узнать, насколько важна замена масла для правильной работы автомобильного двигателя.

Фото: sigaus. es by SIGAUS is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Пропуск одного этапа замены масла в атмосферном бензиновом двигателе не обязательно вызовет серьезные проблемы. Есть случаи, когда водители проезжали более 70 000 километров, не меняя масло, и их автомобили продолжали функционировать нормально.

Однако данная практика чаще свойственна старым бензиновым двигателям, известным своей высокой надежностью. С современными двигателями такой подход не рекомендуется.

Необходимо помнить, что моторное масло выполняет несколько ключевых функций, включая снижение трения, отвод тепла, защиту внутренних поверхностей двигателя от коррозии, удаление нагара и других отложений, а также выведение продуктов износа. С течением времени, когда масло стареет и теряет свои свойства, его способность смазывать снижается, что может привести к увеличению трения, перегреву и повышенному риску поломки.

Устаревшее масло также может привести к проблемам с отводом тепла, что в конечном итоге может вызвать перегрев двигателя.

Применение старого масла часто приводит к увеличению трения, вызывая ускоренный износ металла и образование дополнительных частиц в масле. Эти частицы стружки могут циркулировать по системе смазки, действуя как абразив и усиливая износ требующих смазки деталей.

Согласно мнению экспертов, замена масла следует проводить, как минимум, в соответствии с рекомендациями производителя, то есть каждые 10 тысяч километров пробега. В случае эксплуатации автомобиля в тяжелых условиях, этот интервал следует сократить вдвое.

Экономия на замене моторного масла является нецелесообразной, поскольку в конечном итоге это может привести к серьезной поломке двигателя и дорогостоящему ремонту.