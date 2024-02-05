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Современные и "старые" методы: как обнаружить неисправности в автотранспорте без дополнительных средств

Эксперты назвали признаки, указывающие на серьезную неисправность автомобиля

1:12
Авто

Эксперты выделили признаки неисправности в двух ключевых системах автотранспорта: коробке передач и тормозной системе.

Эксперты назвали признаки, указывающие на серьезную неисправность автомобиля
Фото: openverse by cosmic_spanner is licensed under CC BY-SA 2.0

Специалисты напомнили, что в современных автомобилях установлены технологические средства, способные оперативно выявить возможные неисправности.

Датчик на приборной панели указывает на проблемы с тормозами, и на такие сигналы следует реагировать немедленно, чтобы избежать возможных неполадок в системе. Однако не все водители обладают современными автомобилями, иногда приходится выявлять неисправности "по-старому" без привлечения дополнительных технических средств.

Например, утечка тормозной жидкости возле колес является индикатором проблем с тормозной системой. Также следует обращать внимание на "ватную" педаль тормоза, поскольку слишком жесткая педаль может свидетельствовать о серьезных проблемах с тормозной системой и вакуумным усилителем.

Заносы и тряска при торможении также могут свидетельствовать о необходимости обращения к сервисной станции.

В случае проблем с трансмиссией также важно обращать внимание на соответствующие сигналы на приборной панели. Например, вибрация при переключении режимов коробки передач может указывать на неисправность гидроблока.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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