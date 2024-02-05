Опасность избыточного масла в двигателе: как проверить, избежать и устранить проблемы

Автоэксперты рассказали, чем опасен перелив масла в двигателе

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Иногда возникает ситуация, когда в двигатель добавляют излишнее количество моторного масла.

Фото: Wikipedia by Huhu Uet is licensed under CC BY-SA 3.0

По мнению экспертов в области автомобильной техники, это может стать потенциальной угрозой для автомобиля. Для проверки наличия излишка масла рекомендуется установить машину на ровную поверхность. В таком положении уровень смазочного материала можно определить с помощью масляного щупа.

Если избыток не превышает 5 мм, нет повода для беспокойства. Однако, если уровень превышает максимальную отметку на 1 см или более, это может привести к неприятным последствиям для автомобиля.

Повышенный расход топлива является первым признаком излишка моторного масла. Из-за избыточного смазочного материала возникает дополнительное сопротивление между компонентами двигателя, что приводит к проблемам с коленчатым валом и, следовательно, к повышенному расходу топлива.

Вторым признаком избытка масла является увеличение давления. В результате этого излишек масла может начать протекать через уплотнения и прокладки.

Для устранения проблемы рекомендуется откачать лишнее количество смазочного материала. Специалисты советуют использовать специальный шприц и капельницу для этой процедуры.