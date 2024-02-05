Как правильно запустить подержанный автомобиль после долгого простоя: советы экспертов

Автоэксперты рассказали, как завести машину после долгого простоя

1:09 Your browser does not support the audio element. Авто

Многие водители предпочитают приобретать подержанные автомобили вместо новых.

Фото: commons.wikimedia. org by AgnosticPreachersKid is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Однако, недостатком такой покупки может быть продолжительный период простоя, так как машина, купленная на вторичном рынке, могла находиться в гараже долгое время.

Некоторые покупатели утверждают, что подержанный автомобиль должен быть в идеальном состоянии, но на самом деле это не всегда так. Дело в том, что мотор, находившийся без работы в течение длительного времени, может выйти из строя.

Специалисты по автомобилям делятся советами о том, как правильно запустить автомобиль после долгого простоя, и эти рекомендации доступны в сети интернет.

В первую очередь, следует осмотреть двигатель и топливный бак. Если видны утечки, то уплотнители следует заменить.

Во-вторых, необходимо смешать оставшееся старое топливо с новым в баке. Если структура топлива сильно изменилась, то его следует сливать.

В-третьих, важно проверить состояние воздушного фильтра, так как в нем может накопиться застывшая пыль.

Запускать двигатель следует только после проверки исправности указанных компонентов транспортного средства.