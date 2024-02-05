Секреты и Заблуждения: как избежать 5 распространенных ошибок в уходе за салоном вашего автомобиля

Эксперты назвали пять главных ошибок ухода за салоном автомобиля

Часто водители самостоятельно заботятся о салоне своего транспортного средства. Однако неопытные автолюбители часто допускают ошибки в этом процессе. Автомобильные эксперты делятся советами по уходу за салоном, подчеркивая, что следует избегать определенных практик.

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Ошибкой №1 считается использование сухих и жестких тряпок, так как это может привести к появлению царапин на глянцевом покрытии.

считается использование сухих и жестких тряпок, так как это может привести к появлению царапин на глянцевом покрытии. Ошибкой №2 эксперты считают экономию на чистящих приспособлениях. Рекомендуется не жалеть средств и приобрести специальную щетку для автомобиля вместо использования ветоши или губки с кухни.

эксперты считают экономию на чистящих приспособлениях. Рекомендуется не жалеть средств и приобрести специальную щетку для автомобиля вместо использования ветоши или губки с кухни. Ошибка №3 — использование кухонных средств, так как они могут повредить обивку и сделать глянцевое покрытие матовым.

— использование кухонных средств, так как они могут повредить обивку и сделать глянцевое покрытие матовым. Ошибка №4 — игнорирование состояния металлических элементов, так как это может привести к образованию ржавчины.

— игнорирование состояния металлических элементов, так как это может привести к образованию ржавчины. Ошибка №5 — не рекомендуется отказываться от использования полировочных средств, предназначенных специально для автомобилей. Их применение помогает избежать появления потертостей и предотвращает скопление пыли.