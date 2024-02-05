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Бережливое вождение: экспертные рекомендации по экономии топлива в чрезвычайных ситуациях

Эксперты перечислили семь способов экономии автомобильного топлива

1:18
Авто

Эксперты выделили методы экономии топлива для обеспечения возможности достижения заправочной станции в случае экстренной ситуации.

Эксперты перечислили семь способов экономии автомобильного топлива
Фото: openverse by wuestenigel is licensed under CC BY 2.0.

В первую очередь рекомендуется отключить все избыточные устройства, потребляющие электроэнергию, такие как кондиционер, обогреватель и осветительные приборы.

Во-вторых, важно изменить режим управления автомобилем, поддерживая осторожное нажатие на педаль газа, чтобы поддерживать низкие обороты двигателя в пределах 2000 оборотов в минуту.

В-третьих, рекомендуется умело использовать коробку передач, поддерживая низкие обороты двигателя.

В-четвертых, не следует заглушать двигатель на коротких остановках, таких как светофоры и пробки, если ожидание не превышает одной минуты.

В-пятых, поддержание давления в шинах на уровне 2,6 бар поможет уменьшить сопротивление и, следовательно, экономить топливо.

В-шестых, рекомендуется оптимизировать аэродинамику, например, убрав багаж с крыши, если это возможно.

В завершение, эксперты предлагают необычный метод — добавление нескольких литров воды в топливный бак. Специалисты утверждают, что из-за разницы в плотности воды и топлива в систему поступит именно бензин или дизельное топливо, а не вода.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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