Эксперты выделили методы экономии топлива для обеспечения возможности достижения заправочной станции в случае экстренной ситуации.
В первую очередь рекомендуется отключить все избыточные устройства, потребляющие электроэнергию, такие как кондиционер, обогреватель и осветительные приборы.
Во-вторых, важно изменить режим управления автомобилем, поддерживая осторожное нажатие на педаль газа, чтобы поддерживать низкие обороты двигателя в пределах 2000 оборотов в минуту.
В-третьих, рекомендуется умело использовать коробку передач, поддерживая низкие обороты двигателя.
В-четвертых, не следует заглушать двигатель на коротких остановках, таких как светофоры и пробки, если ожидание не превышает одной минуты.
В-пятых, поддержание давления в шинах на уровне 2,6 бар поможет уменьшить сопротивление и, следовательно, экономить топливо.
В-шестых, рекомендуется оптимизировать аэродинамику, например, убрав багаж с крыши, если это возможно.
В завершение, эксперты предлагают необычный метод — добавление нескольких литров воды в топливный бак. Специалисты утверждают, что из-за разницы в плотности воды и топлива в систему поступит именно бензин или дизельное топливо, а не вода.
Замиокулькас (лат. Zamioculcas zamiifolia) - это растение семейства ароидных, которое произрастает в тропических и субтропических регионах Африки. Оно также известно под названием "долларовое дерево" или "замифолия". Замиокулькас - это красивое и неприхотливое растение, которое становится все более популярным среди цветоводов благодаря своей устойчивости и привлекательному внешнему виду.