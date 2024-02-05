Исследование качества воздуха в мегаполисах: почему открытые окна в пробках могут быть опасными для здоровья

Эксперты объяснили, почему опасно открывать окна во время движения на автомобиле

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Британские эксперты пришли к заключению, что открывать окна автомобиля во время движения не рекомендуется.

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Проведено исследование, направленное на определение пригодности воздуха в автомобильных пробках для дыхания. Экологическая обстановка была изучена в 10 мегаполисах, включая такие города, как Гуанчжоу (КНР), Каир (столица Египта), и Сан-Паулу (Бразилия), где часто наблюдается интенсивное движение.

Исследование выявило, что утром, когда дорожные пробки становятся особенно плотными, качество воздуха на дорогах ухудшается в 10 раз по сравнению с свободным движением автомобилей. Для снижения уровня загрязнения в салоне рекомендуется закрыть окна и использовать вентиляцию или систему рециркуляции.

Дополнительно, ученые отметили, что салонные фильтры способны задерживать только крупные частицы загрязнений, в то время как мелкие частицы все равно проникают в салон и, следовательно, в органы дыхания человека.

Таким образом, в ситуации дорожных пробок более предпочтительно сохранять закрытыми окна и использовать кондиционер.