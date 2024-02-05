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Время решений: как выбрать лучшее время покупки автомобиля

Автоэксперты: названо лучшее время для покупки автомобиля

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Авто

Автоэксперты выявили оптимальное время для приобретения автотранспорта в условиях нестабильности на местном авторынке.

Автоэксперты: названо лучшее время для покупки автомобиля
Фото: openverse by Carleasingmadesimpletm is licensed under CC BY 2.0

Согласно результатам проведенного исследования, наиболее востребованным временем для покупки автомобиля является промежуток с 11:00 до 15:00 в понедельник. Автоэксперты считают, что результаты анализа посещаемости дилерских центров были ожидаемыми.

Это объясняется тем, что в выходные дни потребители склонны только рассматривать возможные покупки, в то время как окончательное решение о приобретении конкретного автомобиля обычно принимается после выходных.

Со вторника по пятницу продажи подвержены нестабильности и могут быстро изменяться. Однако в выходные с 23:00 до 2:00 также отмечается повышенная активность в сфере онлайн-продаж автомобилей.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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