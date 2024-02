Эксперты рассказали, на каком дорожном покрытии автомобиль проходит самый длинный тормозной путь

Российские специалисты решили провести эксперимент для определения тормозного пути современных автомобилей на различных типах дорожного покрытия. В ходе исследования особое внимание уделялось дорогам с шумовыми полосами, при этом учитывались различные аспекты.

Фото: commons.wikimedia. org by Z22 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license