Российские специалисты решили провести эксперимент для определения тормозного пути современных автомобилей на различных типах дорожного покрытия. В ходе исследования особое внимание уделялось дорогам с шумовыми полосами, при этом учитывались различные аспекты.
Шумовые полосы, хоть и способствуют повышению внимания водителей, не оказывают вредного воздействия на подвеску. Однако даже правильно установленные блоки шумовой разметки, выполненные согласно стандартам, могут ухудшить ситуацию.
В эксперименте участвовали современные модели автомобилей с электронными помощниками, бюджетные седаны с ABS и обычные автомобили с пробегом, не оснащенные антиблокировочной системой. На сухой дороге лучший результат показала модель бизнес-класса, в то время как 15-летняя малолитражка заняла последнее место, что соответствовало ожиданиям.
На мокром асфальте ситуация ухудшилась, но самый длинный тормозной путь был зафиксирован при торможении на дорогах с шумовыми полосами. Учтено, что согласно стандартам, последний блок шумовой разметки должен быть размещен не менее чем за 20 метров от пешеходного перехода.
Однако современные бизнес-класс автомобилей смогли остановиться только через 3 метра пути при скорости 60 км/ч, в то время как автомобиль без ABS продолжил движение, даже выходя на пешеходный переход.
Замиокулькас (лат. Zamioculcas zamiifolia) - это растение семейства ароидных, которое произрастает в тропических и субтропических регионах Африки. Оно также известно под названием "долларовое дерево" или "замифолия". Замиокулькас - это красивое и неприхотливое растение, которое становится все более популярным среди цветоводов благодаря своей устойчивости и привлекательному внешнему виду.