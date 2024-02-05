Эксперты рассказали, на каком дорожном покрытии автомобиль проходит самый длинный тормозной путь

Российские специалисты решили провести эксперимент для определения тормозного пути современных автомобилей на различных типах дорожного покрытия. В ходе исследования особое внимание уделялось дорогам с шумовыми полосами, при этом учитывались различные аспекты.

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Шумовые полосы, хоть и способствуют повышению внимания водителей, не оказывают вредного воздействия на подвеску. Однако даже правильно установленные блоки шумовой разметки, выполненные согласно стандартам, могут ухудшить ситуацию.

В эксперименте участвовали современные модели автомобилей с электронными помощниками, бюджетные седаны с ABS и обычные автомобили с пробегом, не оснащенные антиблокировочной системой. На сухой дороге лучший результат показала модель бизнес-класса, в то время как 15-летняя малолитражка заняла последнее место, что соответствовало ожиданиям.

На мокром асфальте ситуация ухудшилась, но самый длинный тормозной путь был зафиксирован при торможении на дорогах с шумовыми полосами. Учтено, что согласно стандартам, последний блок шумовой разметки должен быть размещен не менее чем за 20 метров от пешеходного перехода.

Однако современные бизнес-класс автомобилей смогли остановиться только через 3 метра пути при скорости 60 км/ч, в то время как автомобиль без ABS продолжил движение, даже выходя на пешеходный переход.