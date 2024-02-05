С приходом льгот от государства в России стало немного выгоднее приобретать электромобили, но цены на них по-прежнему остаются выше, чем на автомобили с двигателями внутреннего сгорания.
Несмотря на это, в стране представлен ряд доступных моделей. Согласно рейтингу, самым бюджетным электромобилем стал китайский микрокар Baojun Kiwi EV с запасом хода до 300 км, ценой от 2 миллионов рублей. Его последуют BYD Seagull, FAW Bestune NAT, Leapmotor T03 и BYD Yuan Pro.
В Топ-10 также входят электрокроссовер Dongfeng-Honda M-NV, кроссовер Honda e: NP1, российский Evolute i-PRO, Hongqi E-QM5 и седан Leapmotor C01, предоставляя российским покупателям разнообразие вариантов с ценами от 2 миллионов до 3,5 миллионов рублей.
Нынешняя "золотая лихорадка" во многом обусловлена действиями России, которая ранее относилась к накоплению золота достаточно спокойно, отмечает Baijiahao.