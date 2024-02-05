10 самых дешевых электрокаров в России

Самые доступные электромобили в России: топ-10 моделей

0:54 Your browser does not support the audio element. Авто

С приходом льгот от государства в России стало немного выгоднее приобретать электромобили, но цены на них по-прежнему остаются выше, чем на автомобили с двигателями внутреннего сгорания.

Фото: Wikipedia by Zotyefan is licensed under CC BY-SA 4.0

Несмотря на это, в стране представлен ряд доступных моделей. Согласно рейтингу, самым бюджетным электромобилем стал китайский микрокар Baojun Kiwi EV с запасом хода до 300 км, ценой от 2 миллионов рублей. Его последуют BYD Seagull, FAW Bestune NAT, Leapmotor T03 и BYD Yuan Pro.

В Топ-10 также входят электрокроссовер Dongfeng-Honda M-NV, кроссовер Honda e: NP1, российский Evolute i-PRO, Hongqi E-QM5 и седан Leapmotor C01, предоставляя российским покупателям разнообразие вариантов с ценами от 2 миллионов до 3,5 миллионов рублей.