ГИБДД объяснила, можно ли ехать, если водитель не внесен в страховку ОСАГО

Управление автомобилем без ОСАГО: какие последствия ждут водителя

1:05 Your browser does not support the audio element. Авто

Портал njcar. ru обратился к представителю ГИБДД, чтобы выяснить, какие могут быть последствия для водителя, управляющего автомобилем без внесения его в действующий полис ОСАГО. В случаях, когда водитель садится за руль, не будучи вписанным в страховку, это рассматривается как нарушение, подпадающее под статью 12.37 КоАП. За данное нарушение предусмотрен штраф в размере 500 рублей без эвакуации машины на штрафстоянку.

Фото: телеграмм канал ГИБДД России

Однако, если штраф оплачен в течение первых 20 дней после получения постановления, его размер уменьшится вдвое. Кроме того, полицейский, остановивший водителя, может в некоторых случаях ограничиться предупреждением, особенно если вы сможете обосновать неотложную необходимость управления машиной без полиса ОСАГО.

После получения постановления о штрафе можно направиться в офис страховой компании для устранения нарушения, а полученное пояснение следует внести в новый протокол, если полицейский настаивает на новом штрафе за аналогичное нарушение.