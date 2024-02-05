ГИБДД объяснила, можно ли ехать, если водитель не внесен в страховку ОСАГО

Портал njcar. ru обратился к представителю ГИБДД, чтобы выяснить, какие могут быть последствия для водителя, управляющего автомобилем без внесения его в действующий полис ОСАГО. В случаях, когда водитель садится за руль, не будучи вписанным в страховку, это рассматривается как нарушение, подпадающее под статью 12.37 КоАП. За данное нарушение предусмотрен штраф в размере 500 рублей без эвакуации машины на штрафстоянку.
Однако, если штраф оплачен в течение первых 20 дней после получения постановления, его размер уменьшится вдвое. Кроме того, полицейский, остановивший водителя, может в некоторых случаях ограничиться предупреждением, особенно если вы сможете обосновать неотложную необходимость управления машиной без полиса ОСАГО.
После получения постановления о штрафе можно направиться в офис страховой компании для устранения нарушения, а полученное пояснение следует внести в новый протокол, если полицейский настаивает на новом штрафе за аналогичное нарушение.
Замиокулькас (лат. Zamioculcas zamiifolia) - это растение семейства ароидных, которое произрастает в тропических и субтропических регионах Африки. Оно также известно под названием "долларовое дерево" или "замифолия". Замиокулькас - это красивое и неприхотливое растение, которое становится все более популярным среди цветоводов благодаря своей устойчивости и привлекательному внешнему виду.