Штрафы за грязные фары и номера: что гражданам России следует знать о новых правилах дорожного движения

Россиянам рассказали, в каком случае можно получить штраф за грязное авто

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Граждан России могут оштрафовать за наличие грязи на фарах и номерах автомобиля. Об этом сообщил почетный адвокат России Никита Филиппов, передает информационный канал Москве 24.

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Эксперт отметил, что управление транспортным средством с замаранными фарами является основанием для привлечения к административной ответственности. В случае нарушения может быть вынесено предупреждение или наложен штраф в размере 500 рублей.

Также возможны наказания за нечитаемые государственные номера. Размер санкций зависит от того, было ли загрязнение случайным или умышленным актом в процессе движения.

Административный штраф в размере 500 рублей или предупреждение могут быть применены в случае движения на автомобиле с грязными номерами, если это деяние неумышленное.

Однако, если загрязнение номеров было преднамеренным для их скрытия, нарушителю грозит штраф в размере 5 тысяч рублей или лишение права управления транспортным средством на период от одного до трех месяцев, добавил Филиппов.

Степень умышленности определяется на основе погодных условий, характера и локализации загрязнений. Эксперт подчеркнул, что ответственность может быть наложена, если загрязнение номера не связано с погодными условиями или не вызвано движением, приводящим к самозагрязнению.