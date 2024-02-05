Граждан России могут оштрафовать за наличие грязи на фарах и номерах автомобиля. Об этом сообщил почетный адвокат России Никита Филиппов, передает информационный канал Москве 24.
Эксперт отметил, что управление транспортным средством с замаранными фарами является основанием для привлечения к административной ответственности. В случае нарушения может быть вынесено предупреждение или наложен штраф в размере 500 рублей.
Также возможны наказания за нечитаемые государственные номера. Размер санкций зависит от того, было ли загрязнение случайным или умышленным актом в процессе движения.
Административный штраф в размере 500 рублей или предупреждение могут быть применены в случае движения на автомобиле с грязными номерами, если это деяние неумышленное.
Однако, если загрязнение номеров было преднамеренным для их скрытия, нарушителю грозит штраф в размере 5 тысяч рублей или лишение права управления транспортным средством на период от одного до трех месяцев, добавил Филиппов.
Степень умышленности определяется на основе погодных условий, характера и локализации загрязнений. Эксперт подчеркнул, что ответственность может быть наложена, если загрязнение номера не связано с погодными условиями или не вызвано движением, приводящим к самозагрязнению.
Замиокулькас (лат. Zamioculcas zamiifolia) - это растение семейства ароидных, которое произрастает в тропических и субтропических регионах Африки. Оно также известно под названием "долларовое дерево" или "замифолия". Замиокулькас - это красивое и неприхотливое растение, которое становится все более популярным среди цветоводов благодаря своей устойчивости и привлекательному внешнему виду.