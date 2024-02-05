Врач-терапевт расскажет, как избежать заболеваний при неполадках в климатической системе вашего автомобиля

Врач Назаренко заявила об опасности климат-контроля автомобиля

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Врач-терапевт Яна Назаренко подчеркнула, что неполадки в климатической системе автомобиля могут создать серьезные угрозы для здоровья, включая развитие воспаления лёгких. В интервью для Газета.ру она подчеркнула, что холодные и замёрзшие ноги, особенно во время поездок на автомобиле, могут существенно негативно сказаться на организме, особенно если система обогрева салона не функционирует должным образом.

Фото: Даниил Полоников Pravda.Ru

Назаренко подчеркнула важность поддержания тепла в области ног, поскольку переохлаждение этой части тела может привести к различным заболеваниям, таким как заболевания мочевыделительной системы и суставов, а также способствовать развитию воспаления лёгких.

В случае неправильной работы кондиционера в автомобиле, она предложила воспользоваться альтернативными методами для поддержания тепла, такими как растирание суставов, употребление тёплых напитков и использование одежды из натуральных материалов.