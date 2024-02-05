Врач-терапевт Яна Назаренко подчеркнула, что неполадки в климатической системе автомобиля могут создать серьезные угрозы для здоровья, включая развитие воспаления лёгких. В интервью для Газета.ру она подчеркнула, что холодные и замёрзшие ноги, особенно во время поездок на автомобиле, могут существенно негативно сказаться на организме, особенно если система обогрева салона не функционирует должным образом.
Назаренко подчеркнула важность поддержания тепла в области ног, поскольку переохлаждение этой части тела может привести к различным заболеваниям, таким как заболевания мочевыделительной системы и суставов, а также способствовать развитию воспаления лёгких.
В случае неправильной работы кондиционера в автомобиле, она предложила воспользоваться альтернативными методами для поддержания тепла, такими как растирание суставов, употребление тёплых напитков и использование одежды из натуральных материалов.
Замиокулькас (лат. Zamioculcas zamiifolia) - это растение семейства ароидных, которое произрастает в тропических и субтропических регионах Африки. Оно также известно под названием "долларовое дерево" или "замифолия". Замиокулькас - это красивое и неприхотливое растение, которое становится все более популярным среди цветоводов благодаря своей устойчивости и привлекательному внешнему виду.