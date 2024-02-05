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Названы самые дорогие в обслуживании автомобили в России

Автоэксперт Рузанов назвал три самых проблемных в обслуживании марки автомобилей

1:11
Авто

Автомобили американских брендов являются наиболее затратными в плане обслуживания. Об этом сообщил технический директор международной сети автосервисов Fit Service, Алексей Рузанов, в беседе с "Газета.Ru".

Автоэксперт Рузанов назвал три самых проблемных в обслуживании марки автомобилей
Фото: Wikipedia by Calreyn88 is licensed under CC BY-SA 4.0

Согласно его словам, стоимость ремонта на станции технического обслуживания для таких популярных американских марок, как Cadillac, Ford, Chrysler, Chevrolet, в среднем составляет 9,9 тыс. рублей. В то время как автомобили шведских, немецких, французских и чешских производителей занимают среднее положение в рейтинге среднего чека за обслуживание на сервисе.

Например, по словам Рузанова, посещение автосервиса Audi, Volkswagen, BMW или Opel в среднем обойдется в 9,3 тыс. рублей.

Самые экономичные по затратам на ремонт и обслуживание оказываются японские, российские и корейские автомобили. При выборе Toyota, Lada, Kia или Hyundai владельцу гарантированы более низкие расходы на ремонт, средний чек на посещение СТО составляет 7,5 тыс. рублей.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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