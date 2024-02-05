Названы самые дорогие в обслуживании автомобили в России

Автоэксперт Рузанов назвал три самых проблемных в обслуживании марки автомобилей

1:11 Your browser does not support the audio element. Авто

Автомобили американских брендов являются наиболее затратными в плане обслуживания. Об этом сообщил технический директор международной сети автосервисов Fit Service, Алексей Рузанов, в беседе с "Газета.Ru".

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Согласно его словам, стоимость ремонта на станции технического обслуживания для таких популярных американских марок, как Cadillac, Ford, Chrysler, Chevrolet, в среднем составляет 9,9 тыс. рублей. В то время как автомобили шведских, немецких, французских и чешских производителей занимают среднее положение в рейтинге среднего чека за обслуживание на сервисе.

Например, по словам Рузанова, посещение автосервиса Audi, Volkswagen, BMW или Opel в среднем обойдется в 9,3 тыс. рублей.

Самые экономичные по затратам на ремонт и обслуживание оказываются японские, российские и корейские автомобили. При выборе Toyota, Lada, Kia или Hyundai владельцу гарантированы более низкие расходы на ремонт, средний чек на посещение СТО составляет 7,5 тыс. рублей.