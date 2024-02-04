Автоэксперт рассказал, как удалить наледь с лобового стекла автомобиля

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Многие водители сталкиваются с ситуацией, когда ветровое стекло их автомобиля утром покрывается толстым слоем наледи. В холодные дни этот слой тает крайне медленно, особенно если у автомобиля отсутствует подогрев лобового стекла. Утренняя разморозка без этой опции может стать настоящим испытанием. Однако существует несколько простых лайфхаков, которые помогут сэкономить ваше время, утверждает автоэксперт.

Фото: openverse by Betchaboy is licensed under CC BY-SA 2.0

Чтобы избежать утренней рутины, заранее, когда двигатель только что заглушен, просто положите на ветровое стекло обычную картонку. Придавите ее дворниками, чтобы ветер не сдул ее, и идите отдыхать.

Еще один простой способ, не требующий использования дополнительных предметов: по приезде на ночную стоянку откройте передние двери на 5 минут. За это время холодный воздух полностью наполнит салон, и вероятность образования наледи на лобовом стекле утром уменьшится практически до нуля.