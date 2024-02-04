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Автоэксперт рассказал, как удалить наледь с лобового стекла автомобиля

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Авто

Многие водители сталкиваются с ситуацией, когда ветровое стекло их автомобиля утром покрывается толстым слоем наледи. В холодные дни этот слой тает крайне медленно, особенно если у автомобиля отсутствует подогрев лобового стекла. Утренняя разморозка без этой опции может стать настоящим испытанием. Однако существует несколько простых лайфхаков, которые помогут сэкономить ваше время, утверждает автоэксперт.

Автоэксперт рассказал, как удалить наледь с лобового стекла автомобиля
Фото: openverse by Betchaboy is licensed under CC BY-SA 2.0

Чтобы избежать утренней рутины, заранее, когда двигатель только что заглушен, просто положите на ветровое стекло обычную картонку. Придавите ее дворниками, чтобы ветер не сдул ее, и идите отдыхать.

Еще один простой способ, не требующий использования дополнительных предметов: по приезде на ночную стоянку откройте передние двери на 5 минут. За это время холодный воздух полностью наполнит салон, и вероятность образования наледи на лобовом стекле утром уменьшится практически до нуля.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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