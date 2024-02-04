Октановое число бензина: как правильный выбор топлива обеспечивает надежность и долговечность двигателя

Автоэксперт Субботин объяснил, как выбор бензина влияет на долговечность двигателя

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Автоэксперты настоятельно рекомендуют водителям обращать внимание на октановое число бензина при заправке своих автомобилей, подчеркивая важность использования топлива, соответствующего рекомендациям производителя. В беседе с "Москва 24", автоэксперт Вячеслав Субботин подчеркнул риски, связанные с использованием бензина с неподходящим октановым числом, который может привести к серьезным повреждениям двигателя.

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Субботин пояснил, что выбор бензина с октановым числом, рекомендованным производителем, является ключевым фактором для сохранения работоспособности и долговечности двигателя.

Использование топлива с более низким октановым числом, по его мнению, может привести к детонации вместо нормального горения, что, в свою очередь, вызывает разрушение внутренних компонентов мотора, включая поршни.

"Эксперименты с октановым числом бензина могут иметь критические последствия для двигателя", — предупреждает Субботин. — "Важно строго следовать рекомендациям производителя и не искать альтернативы проверенному топливу".

Алексей Рузанов, технический директор международной сети автосервисов Fit Service, добавил, что фирменный бензин обычно содержит моющие присадки, способствующие уменьшению отложений в двигателе. Однако он также подчеркнул, что чистота силового агрегата зависит от многих факторов, и не всегда использование исключительно фирменного бензина может гарантировать идеальное состояние мотора.

Эксперты единогласно советуют владельцам автомобилей не экономить на качестве топлива и выбирать бензин, соответствующий техническим требованиям их транспортных средств, чтобы избежать дорогостоящего ремонта и продлить срок службы автомобиля.