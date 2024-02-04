Безопасность на уклонах зимой: почему ручной тормоз может быть полезным

Автоэксперт Алексей Ревин объясняет, что применение ручного или стояночного тормоза в зимний период не является опасным и, в некоторых случаях, даже рекомендуется. Он подчеркивает особую важность использования ручника при парковке на уклонах во время гололеда, особенно для моноприводных автомобилей.
Ревин отмечает, что за всю свою практику лишь однажды столкнулся с небольшой проблемой, когда колодки ручного тормоза прилипли к тормозному диску из-за продолжительной стоянки, и автомобиль тронулся со щелчком.
Тем не менее технический директор автомобильного маркетплейса, Максим Рязанов, ранее предупреждал, что при низких температурах не рекомендуется использовать ручник, так как тормозные колодки могут прилипнуть и повредить тормозную систему.
Рязанов советует предпочесть использование первой передачи или режима "Парковка", особенно для автомобилей с автоматической коробкой передач. По его мнению, при последующем переключении на заднюю передачу после использования ручного тормоза, задние тормоза могут залипнуть, что может привести к повреждению ручного тормоза и всей тормозной системы.
Таким образом, несмотря на различные точки зрения экспертов, важно помнить, что использование ручного тормоза зимой требует осторожности, и следует учитывать характеристики и состояние конкретного автомобиля.
В случае сомнений рекомендуется проконсультироваться с профессионалами или руководствоваться индивидуальными рекомендациями производителя автомобиля.
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