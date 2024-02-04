Безопасность на уклонах зимой: почему ручной тормоз может быть полезным

Автоэксперт Ревин рассказал, можно ли использовать ручник зимой

1:30 Your browser does not support the audio element. Авто

Автоэксперт Алексей Ревин объясняет, что применение ручного или стояночного тормоза в зимний период не является опасным и, в некоторых случаях, даже рекомендуется. Он подчеркивает особую важность использования ручника при парковке на уклонах во время гололеда, особенно для моноприводных автомобилей.

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Ревин отмечает, что за всю свою практику лишь однажды столкнулся с небольшой проблемой, когда колодки ручного тормоза прилипли к тормозному диску из-за продолжительной стоянки, и автомобиль тронулся со щелчком.

Тем не менее технический директор автомобильного маркетплейса, Максим Рязанов, ранее предупреждал, что при низких температурах не рекомендуется использовать ручник, так как тормозные колодки могут прилипнуть и повредить тормозную систему.

Рязанов советует предпочесть использование первой передачи или режима "Парковка", особенно для автомобилей с автоматической коробкой передач. По его мнению, при последующем переключении на заднюю передачу после использования ручного тормоза, задние тормоза могут залипнуть, что может привести к повреждению ручного тормоза и всей тормозной системы.

Таким образом, несмотря на различные точки зрения экспертов, важно помнить, что использование ручного тормоза зимой требует осторожности, и следует учитывать характеристики и состояние конкретного автомобиля.

В случае сомнений рекомендуется проконсультироваться с профессионалами или руководствоваться индивидуальными рекомендациями производителя автомобиля.