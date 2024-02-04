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Шумоизоляция автомобиля: пять неожиданных трудностей, о которых вам стоит знать

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2:32
Авто

Установка звукопоглощающих материалов в салоне автомобиля для борьбы с избыточным шумом может повлечь за собой непредвиденные проблемы, предупреждает портал njcar.ru. Автовладельцы, стремящиеся достичь идеальной тишины в салоне своего автомобиля, обращаются к профессионалам и автомастерским для проведения дополнительной шумоизоляции.

Семь способов, как владельцы убивают собственную машину с помощью шумоизоляции
Фото: openverse by inju is licensed under CC BY-NC-SA 2.0

Процесс включает в себя полную разборку салона, снятие дверных панелей, добавление дополнительных слоев звукопоглощающего материала и последующую сборку.

Тем не менее, из-за недостатка квалифицированных специалистов в этой области такая серьезная процедура может вызвать непредвиденные трудности.

При рассмотрении вопроса о шумоизоляции автомобиля важно учесть, что добавление материала в двери приведет к увеличению их веса. Это может вызвать провисание дверных петель, нарушение герметичности уплотнений и даже поломку замков.

Часто увеличение веса изоляционных материалов на задней крышке автомобиля приводит к тому, что она перестает автоматически подниматься при открытии. Кроме того, увеличение общего веса автомобиля из-за установки звукопоглощающих материалов может повлечь увеличение расхода топлива и удлинение тормозного пути на высоких скоростях. При этом негативные последствия от шумоизоляции не ограничиваются только этим.

Когда вода проникает в полости дверей, слои шумоизоляционного материала впитывают ее, подобно губке. В случае отсутствия шумоизоляции вода либо стекает через специальные отверстия, либо быстро испаряется. Однако, при наличии шумоизоляции в дверях этот процесс замедляется, что способствует появлению коррозии на металлических элементах.

Также следует отметить, что установка дополнительной шумоизоляции на автомобиль, находящийся на заводской гарантии, может привести к ее аннулированию.

Представители производителя могут рассматривать это как изменение конструкции автомобиля, внесенное владельцем без согласования с дилером.

Необходимо также учесть проблемы, связанные с неквалифицированными мастерами, выполняющими работы по шумоизоляции. Они часто допускают ошибки при демонтаже и сборке салона, что может привести к повреждению отделки или проблемам с электропроводкой. Кроме того, после установки шумоизоляции внутри салона иногда могут возникнуть новые скрипы, которых ранее не было.

Поэтому перед принятием решения о дополнительной шумоизоляции автомобиля стоит внимательно взвесить все плюсы и минусы.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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