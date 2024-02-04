Избегайте серьезных проблем с двигателем: пять распространенных ошибок при проверке уровня масла

Автомеханик рассказал, как водители убивают двигатель, проверяя уровень масла

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Проверка уровня масла в двигателе является обычной процедурой, которую часто забывают новички. Бывает, что начинающие водители не обращают внимания на соответствующий индикатор на приборной панели, пока тот не загорится. Опытные автовладельцы, напротив, регулярно следят за уровнем смазочной жидкости, понимая, что неправильная проверка может привести к серьезным проблемам с двигателем.

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Руководитель профильного автосервиса, с которым общался портал njcar.ru, выяснил распространенные ошибки при проверке уровня масла и их потенциальные негативные последствия.

Проблемы могут возникнуть из-за избытка или недостатка масла в двигателе. Производитель автомобиля устанавливает оптимальный уровень, который должен находиться между минимальной и максимальной отметками на масляном щупе.

Правильная проверка включает в себя предварительную очистку поверхности щупа с использованием сухой тряпки или бумажной салфетки. После этого щуп вставляется в двигатель, а затем извлекается для определения реального уровня масла. Однако некоторые водители допускают ошибку, не вставляя щуп до конца, что может привести к недооценке уровня масла.

Второй распространенной ошибкой является проверка уровня масла в работающем двигателе или сразу после его выключения. В таких случаях масляный щуп может показать заниженный уровень из-за равномерного распределения масла по двигателю, а в поддоне картера оно может находиться в минимальных количествах.

Добавление масла до максимального уровня в таких условиях может привести к переливу, что вызовет протечки через сальники и уплотнения, повреждая двигатель. Поэтому перед проверкой уровня масла важно подождать не менее 15 минут после выключения двигателя.

Также не рекомендуется проверять уровень масла, когда двигатель полностью остыл, поскольку это может привести к неточным показаниям. Во время работы мотора масло расширяется, и при остывании его уровень становится ниже.

Важно избегать проверки уровня масла, когда автомобиль находится на спуске или подъеме, так как это смещает масло в поддоне, искажая показания щупа.